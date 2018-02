Kolejne słowa oburzenia po decyzji Dudy. Władze Jerozolimy zapowiadają stanowcze kroki

Kolejna odsłona sporu z Izraelem wokół nowelizacji ustawy o IPN. Tuż po popisaniu jej przez Andrzeja Dudę wiceburmistrz Jerozolimy Yael Antebi wezwała do odwołania wycieczek szkolnych do Polski. Chce też przeniesienia Marszu Żywych do Jerozolimy.

Andrzej Duda zdecydował o popisaniu nowelizacji (PAP, Fot: Rafał Guz)

Każdego roku do Polski przyjeżdża około 40 tysięcy uczniów i studentów z Izraela. W ramach programu edukacyjnego zwiedzają obóz Auschwitz Birkenau i upamiętniają ofiary Holokaustu.

Debata na temat wycieczek toczy się w Izraelu od paru lat, ale właśnie nowelizacja ustawy o IPN i jej podpisanie przez prezydenta, stanowi impuls do zmian.

"Po uchwaleniu nowego prawa staje się jasne, że należy powstrzymać organizację tego typu wycieczek" - pisze Yael Antebi w liście do minister edukacji Naftali Bennett. Fragmenty dokumentu opublikował portal jpost.com.

Antebi podkreśla, że wycieczki do Polski to drogi i korupcjogenny biznes, a środki przeznaczone na wyjazdy trafiają głównie do kieszeni polskich firm turystycznych. Pisze, że zamiast płacić hotele i firmy w Polsce, zaoszczędzone dziesiątki milionów szekli można przekazać ocalałym z Holokaustu Żydom, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa.

Wskazuje też potrzebę wzmocnienia świadomości o Holokauście poprzez edukację na miejscu oraz chęć przeniesienia Marszu Żywych do Izraela.

Decyzja Dudy. Reakcja Izraela

O tym, że podpisze nowelizację, Andrzej Duda poinformował we wtorek. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy nie ogranicza ona w sposób nieuprawniony wolności słowa.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.