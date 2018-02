Spór na linii Polska-Izrael. Minister Jerzy Kwieciński: zdarzył nam się błąd

Tego chyba mało kto się spodziewał. Przedstawiciel rządu - nowy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przyznał, że w sprawie nowelizacji ustawy o IPN można było postąpić inaczej. - Błąd z nawiązką w tej chwili nadrabiamy - zapewnił.

Mowa o ministrze inwestycji Jerzym Kwiecińskim i jego wypowiedzi dla TVP Info. - To jest pewien błąd komunikacyjny, który nam się zdarzył, który może nie do końca żeśmy najlepiej ocenili, ale który z nawiązką w tej chwili nadrabiamy - w ten sposób odniosł się do kontrowersji, które pojawiły się wokół ustawy o IPN - mówił.