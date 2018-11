Mazowieckie: Pedofil zaatakował w biały dzień. Chłopiec cudem umknął oprawcy

W gminie Skaryszew (woj. mazowieckie) mężczyzna zaoferował 10-latkowi podwózkę do mamy. Chłopiec nie rozpoznał kierowcy i zaczął uciekać. Napastnik wycofał się z powodu nadjeżdżającego samochodu.

Mazowieckie – pedofil na wolności

Niepokojące informacje napłynęły z gminy Skaryszew (województwo mazowieckie), gdzie nieznany dotychczas sprawca miał próbować zwabić chłopca do swojego auta. 10-latek nie dał się jednak skusić wizją szybszego powrotu do mamy, wyczuł zagrożenie i zaczął uciekać przed nieznanym mężczyzną. Ten na widok uciekającego dziecka miał wysiąść z auta i ruszyć w pościg. Napastnik zatrzymał się jednak na widok nadjeżdżającego samochodu. Chłopczyk nie tracąc czasu pobiegł do domu i opowiedział całą historię mamie, która o sprawie zawiadomiła policję.