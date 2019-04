Matura 2019. Wszyscy maturzyści już po klasyfikacji

- We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzono klasyfikacje uczniów - informowała we wtorek rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Oznacza to, że 6 maja uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego.

Matura 2019. Pierwszy dzień testów przypada 6 maja (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

Rzeczniczka resortu edukacji poinformowała także, że podczas wystawiania ocen doszło do nieznacznych odstępstw. - Jedynie w 200 przypadkach doszło do sytuacji, że to dyrektor szkoły wziął na siebie obowiązek sklasyfikowania uczniów - przekazała Ostrowska. Taką możliwość dała podpisana przez prezydenta w piątek nowelizacja ustawy o prawie oświatowym.

Do tej pory, przed zakończeniem roku szkolnego, to nauczyciele wystawiali oceny, a zatwierdzały je rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Jednak nie we wszystkich szkołach mogły się one odbyć ze względu na ogólnopolski protest związków zawodowych nauczycieli.

Matura 2019

Egzaminy maturalne rozpoczną się już 6 maja i potrwają 3 tygodnie. Uczniowie zmierzą się zarówno z częścią ustną, jak i pisemną. Testy odbędą się na dwóch poziomach - podstawowym oraz rozszerzonym.

W pierwszej kolejności maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego 6 maja, natomiast 7 maja podejdą do testów z matematyki. Od 9 do 22 uczniowie zmierzą się z maturą ustną z języków polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych, a od 6 do 25 odbędą się ustne egzaminy z języków obcych nowożytnych.

Aby zdać maturę, należy uzyskać przynajmniej 30% z możliwych do zdobycia punktów w określonych przedmiotów

