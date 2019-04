Nauczyciele wrócili do pracy. ZNP rekomenduje strajk włoski

"Rekomendujemy włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na profilu Związku Nauczycielstwa Polskiego na Facebooku.

Zarząd Główny ZNP rekomenduje nauczycielom prowadzenie strajku włoskiego (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER)

"Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca. Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!" - napisano w oświadczeniu

ZNP.