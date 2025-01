Bieniek o zapowiedziach Trumpa ws. Ukrainy. "To będzie inny świat"

- Generał Keith Kellog wysłannik do spraw Ukrainy i Rosji w administracji Donalda Trumpa to rozsądny negocjator i on wie, że tego nie da się zrobić w ciągu doby. Trzeba co najmniej pół roku, żeby wynegocjować warunki pokoju - ocenił na antenie TVN24 doradca szefa MON gen. Mieczysław Bieniek.