Jest śledztwo ws. mycia konia. Nagranie obiegło sieć

- Aby ocenić, czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem, zostanie również dopuszczony dowód z opinii biegłego z zakresu weterynarii, specjalizującego się w opiece na końmi - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, kiedy dwóch mężczyzn przyjechało bryczką na myjnię, by umyć konia. Użyli do tego myjki wysokociśnieniowej, co zarejestrowały kamery. Na nagraniu widać, jak koń początkowo spokojny, zaczyna wierzgać i przewraca się na betonową posadzkę.