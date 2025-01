Kolejni kandydaci na prezydenta Polski zgłosili komitety

W środę do PKW złożono zawiadomienia dotyczące kandydatki Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, posła Marka Jakubiaka z koła Wolni Republikanie oraz kandydata Bezpartyjnych Samorządowców Marka Wocha. Komitety te, podobnie jak zgłoszony wcześniej komitet Macieja Maciaka, lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju, oczekują na rejestrację.

Do tej pory PKW zarejestrowała sześć komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji), Rafała Trzaskowskiego (kandydata Koalicji Obywatelskiej), Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem) oraz Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj).

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Komitety mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne. Do utworzenia komitetu potrzebne są m.in. zgoda kandydata i 1000 podpisów poparcia.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej będzie zgłoszenie kandydata na prezydenta - jest na to czas do 4 kwietnia. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.