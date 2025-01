Zełenski podał warunki negocjacji z Rosją. Zaskakująca zmiana

To znaczna zmiana retoryki prezydenta Zełenskiego, który do tej pory obstawiał przy stanowisku, że negocjacje z Kremlem będą możliwe tylko wtedy, gdy Rosja całkowicie wycofa swoje siły z terytorium Ukrainy.

Jednocześnie Zełenski podkreślił, że Ukraina pod żadnym pozorem nie uzna żadnych aneksji terytorialnych przez Rosję. Kreml we wrześniu 2022 roku nielegalnie anektował obwody zaporoski i chersoński.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że wszelkie siły pokojowe rozmieszczone na Ukrainie powinny obejmować wojska USA. Sam zaś, zanim usiądzie do stołu negocjacyjnego, chce znać gwarancje bezpieczeństwa, jakie Trump może zapewnić Ukrainie.

- Pytanie brzmi tylko, jakie to będą gwarancje bezpieczeństwa, i szczerze mówiąc, chcę mieć jasność przed rozpoczęciem negocjacji. Jeśli on (Trump) będzie w stanie zagwarantować to solidne i nieodwracalne bezpieczeństwo dla Ukrainy, będziemy podążać tą dyplomatyczną ścieżką - powiedział.