Zbliżamy się do przełomu w Ukrainie? Kreml "musi działać szybko"

Tak mówił prezydent USA, pytany o zakończenie wojny w Ukrainie. W charakterystyczny dla siebie swobodny sposób wbijał kolejne szpile, twierdząc, że "dobrze by mu się powodziło, gdyby zakończył tę wojnę". Swoje zdanie Trump wyraźnie powtórzył w środę we wpisie na Truth Social - grożąc, że USA nałożą "podatki, cła i sankcje" na Rosję , jeśli ta nie zdecyduje się na zakończenie wojny.

Władimir Putin publicznie wypowiadał się już o stronie przeciwnej. Podczas posiedzenia rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa oznajmił, że Trump i jego współpracownicy mówią o "chęci wznowienia bezpośrednich kontaktów z Rosją" i "konieczności, by uczynić wszystko, aby nie dopuścić do III wojny światowej".

Obaj przywódcy stwierdzili, że nie odbyli jeszcze osobistej rozmowy, ale zobowiązali się do jej przeprowadzenia wkrótce. Trump doprecyzował, że spotka się z Putinem, a szczegóły są ustalane, "może to nastąpić bardzo szybko".

" Donald Trump i jego wysłannik na Ukrainę Keith Kellogg mieli podjąć pierwsze kroki w negocjacjach pokojowych, które prezydent zamierza osobiście nadzorować " - napisał w środę "The Wall Street Journal". Nie padły szczegóły działań. Amerykańscy analitycy komentują, że osiągnięcie porozumienia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem okaże się o wiele trudniejsze, niż Trump obiecał podczas swojej kampanii.

- Odsuwając na bok polityczno-propagandowe deklaracje Trumpa oraz Putina, można już przewidzieć, jaki argumentami posłużą się obie strony w negocjacjach pokojowych. Uważam, że zbliżamy się do przełomu, który nastąpi w lutym - mówi Wirtualnej Polsce ppłk Maciej Korowaj, analityk wydarzeń na wojnie w Ukrainie. Tak opisuje argumenty i oczekiwania obu stron.

- Rosji zależy na braku ingerencji USA w wewnętrzną politykę Federacji Rosyjskiej oraz na zniesieniu sankcji i odbudowie relacji gospodarczych z innymi krajami, w tym uwolnieniu transferu technologii. Rosja chce również określenia stref wpływów politycznych obejmujących Ukrainę i być może Europę Środkową. Moim zdaniem to będzie ich cena zakończenia wojny - wylicza ppłk. Korowaj.

Podkreśla, że opisując rosyjskie warunki, opiera się analizach wypowiedzi i publikacji polityków oraz ekspertów bliskich Kremlowi. Jego zdaniem to środowiska Z-patriotów oraz doradca Putina Aleksander Dugin kreują oczekiwania Rosji.

- Tym kijem jest odmrożenie wszelkiego wsparcia militarnego dla Ukrainy, zezwolenie na swobodne używanie amerykańskich systemów do ataków na cele w Rosji ,a także jeszcze mocniejszego dociśnięcia Rosji sankcjami, o ile nie będzie ona skłonna do ustępstw - mówi dalej analityk.

Czy Donald Trump zadzwoni do Putina ws. zakończenia wojny?

- Rosja i Ukraina zdają sobie sprawę, że osiągnięcie zwycięstwa militarnego jest mało prawdopodobne, a dalsze prowadzenie walk tylko generuje straty. To zwiększa chęć poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych - podsumowuje analityk.

Podczas kampanii Trump wielokrotnie zapowiadał zakończenie wojny w Ukrainie w ciągu 24 godzin od objęcia urzędu. Pytany zaraz po zaprzysiężeniu o swoje deklaracje, odparł nawet żartobliwie: "Zostało mi jeszcze pół dnia. Zobaczymy. Chcemy to zrobić". Czas jednak minął.

Autorem planu pokojowego dla Ukrainy, jest emerytowany generał Keith Kellogg . Od dawna zarzuca on administracji Joe Bidena popełnienie błędów, które ośmieliły Putina w planie dokonania inwazji. Uważa, że bez sensu jest rozmawiać z Putinem o prawach człowieka, demokracji lub wysiłkach na rzecz promowania członkostwa Ukrainy w NATO, bo rosyjski przywódca ma obsesję na punkcie Ukraińców.

Wylicza, że podczas pierwszej kadencji Trump rozmawiał z Putinem co najmniej pięć razy osobiście i ponad 17 razy przez telefon. Doradca twierdzi, że sukcesem polityki Trumpa wobec Rosji było demonstrowanie siły i nieprzewidywalności co do reakcji.