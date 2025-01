Auto przeleciało nad rondem. Kierowca pijany i z zakazem jazdy

W Wiskitkach doszło do poważnego wypadku drogowego. Kierujący bmw stracił panowanie nad pojazdem tuż przed rondem. On oraz dwoje pasażerów zostało przetransportowanych z obrażeniami do pobliskich szpitali. Okazało się, że 45-latek był nietrzeźwy i posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.