Matka polskiego rzeźnika podejrzanego o porwanie Brytyjki: mój syn nie jest mordercą

24-letni Paweł R. został aresztowany pod zarzutem porwania zaginionej brytyjskiej studentki. Kobieta ostatni raz była widziana 31 stycznia. - W głębi duszy wiem, że nic złego nie zrobił – broni syna Marzena R.

Sprawą zaginięcia studentki Libby Squire żyje cała wielka Brytania. 6 lutego w tej sprawie został zatrzymany Polak, który pracował w rzeźni w Londynie. Mieszkał tam z żoną i dwoma synami. Śledczy podejrzewają go o uprowadzenie młodej Brytyjki. Polak podwoził ją do domu po tym jak wyszła z imprezy. Później ślad po niej zaginął.

- Żal mi z powodu tego, co muszą przechodzić rodzice tej dziewczyny. Nie jestem nawet w stanie wyobrazić sobie ich bólu. Jeśli mogłabym jechać do Anglii to bym tak zrobił i razem z nimi klęczałabym i modliłabym się, aby ich córka się odnalazła cała i zdrowa - mówiła przejęta.

Siostra Pawła R. przyznała, że jej brat podwoził dziewczynę do domu. - Wpisał sobie jej adres do nawigacji. Poprosiła go, żeby zabrał ją do domu, więc wpisał jej adres w swojej nawigacji satelitarnej. Wygląda na to, że rzuciła się na niego, ale on ją wypchnął, bo jest żonaty - relacjonuje Paulina S. w rozmowie z "Daily Telegraph".