Matka pobiła pasem 4-letnią córkę. Dziecko trafiło do szpitala

F. stwierdziła, że uderzyła 4-letnią córkę paskiem "bo już wyprowadziła mnie z równowagi". W prokuraturze przyznała się też do wyzywania pociech, ale "to tylko w nerwach". Kobieta jest gotowa udać się na sesje do psychologa, aby poradzić sobie z nerwami. Wierzy, że w ten sposób odzyska opiekę nad dziećmi. Obecnie przebywają one u dziadków.