Matka i jej partner uprowadzili 11-letnie dziecko. Usłyszeli zarzuty

Chłopiec został odnaleziony w sobotę. Jak się okazało, przebywał w jednym z mieszkań na terenie Wrocławia. Dziecko było całe i zdrowe. 11-latek trafił do placówki opiekuńczej, do której został przydzielony decyzją sądu.

Wrocław. Zaginiony 11-latek uprowadzony przez 3 osoby

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przekazała, że w niedzielę trwały czynności z udziałem zatrzymanych. Dwie z nich, czyli matka dziecka i jej konkubent , usłyszeli zarzuty uprowadzenia dziecka wbrew woli osoby powołanej do opieki nad nim. Grozi im za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.