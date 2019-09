Marszałek Senatu Stanisław Karczewski: zanosi się, że będzie przerwa w obradach Senatu

Nie ustaje dyskusja dotycząca przerwy w ostatnim posiedzeniu Sejmu. Tymczasem marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyznał, że "zanosi się", że będzie również przerwa w obradach Senatu. Najbliższe posiedzenie wyższej izby polskiego parlamentu, zgodnie z planem, ma rozpocząć się 25 września i potrwać do 27 września.

Zdaniem Karczewskiego to naturalne rozwiązanie. - Dlaczego Sejm, Senat ma nie działać, jeśli on jeszcze funkcjonuje przez cały miesiąc? Wszyscy mieli zastrzeżenia, że Sejm i Senat za mało pracują, a jak my chcemy pracować w okresie już po wyborach, wtedy kiedy jeszcze funkcjonuje ten parlament, to wszyscy są bardzo zdziwieni - zauważył Karczewski.