Sejm. PO chce dokończyć posiedzenie w ciągu 10 dni. Jest wniosek

Posłowie PO złożyli do marszałek Sejmu wniosek o wyznaczenie trzeciego dnia ostatniego posiedzenia Sejmu. Chcą, by było ono dokończone w ciągu najbliższych 10 dni. - To wielki test dla Elżbiety Witek - przekonywali w Sejmie.

(WP.PL, Fot: WP)