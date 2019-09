Nerwowo w Sejmie. Dziennikarze wzięli w obroty rzeczniczkę PiS

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska spotkała się z dziennikarzami, by wytłumaczyć decyzję partii o skróceniu ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu. Reporterzy nie byli jednak usatysfakcjonowani jej odpowiedziami.

- Powodem, dla którego posiedzenie Sejmu jest rozdzielone, jest kampania wyborcza. Są państwo w Sejmie. Proszę zapytać posłów opozycji, bo zgłaszają się do nas i potwierdzają, że jest to bardzo dobra i słuszna decyzja - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Rzeczniczka PiS prosiła, by "nie doszukiwać się niczego nadzwyczajnego" w decyzji partii. Przekonywała również, że działanie jej ugrupowania jest w pełni legalne i nie łamie standardów demokratycznych. - Wola wyborców zmaterializuje się po wyborach - skwitowała enigmatycznie.

Czerwińska nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie o to, kto podpisał wniosek ws. przerwania posiedzenia Sejmu. - Nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Proszę się zwrócić z tym pytaniem do pani marszałek - odpowiedziała. Rzeczniczka PiS nie wiedziała też, czy w tej kadencji odbędzie się jeszcze posiedzenie Senatu. - To, że ja nie mam wiedzy nie oznacza, że tego posiedzenia nie będzie - tłumaczyła.