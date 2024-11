Marianna Schreiber nie miałaby za co żyć? Były minister zabrał głos

Marianna Schreiber wówczas stwierdziła natomiast, że ona decyzji nie podjęła, a o rozstaniu dowiedziała się z mediów. "Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - pisała w mediach społecznościowych.