- Była taka sytuacja, kiedy TVP jeszcze nie była taka, jak dzisiaj, tylko była inna, że ktoś przykleił nalepkę z fragmentem manifestu pana Piotra i z tym podpisem: "ja zwykły szary człowiek" do auta ówczesnej TVP, i to auto zostało okrążone przez policję, która nie dopuszczała innych Polaków do okolic tej naklejki, żeby inni Polacy nie mogli przeczytać, co tam jest napisane. Czy czuła Pani żal, jakiś o to, że to straszne ważne przesłanie pani męża jest izolowane od Polaków, by oni nie słyszeli tego krzyku - takie pytanie Ewie Szczęsnej zadała Wysocka Schnepf.