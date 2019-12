Marek Sawicki chwali Mateusza Morawieckiego. "Dał oddech"

Poseł PSL Marek Sawicki pochwalił stanowisko Mateusza Morawieckiego podczas szczytu klimatycznego w Brukseli. Polityk zachęcał jednak do odejścia od węgla na rzecz innych źródeł energii.

- Ten oddech 6 miesięcy na negocjacje jest ważny. Może i dobrze się stało, że daliśmy sobie ten czas. Ja nie przejmowałbym się pohukiwaniami prezydenta Macrona, bo on raz na jakiś czas lubi szokować - powiedział na antenie Polsat News, nawiązując do wypowiedzi prezydenta Francji, który ostrzegał Polskę, że jeśli nie potwierdzi zobowiązania dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności.