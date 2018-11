Marek Jakubiak odpowiada na apel Pawła Kukiza

Marek Jakubiak zareagował na wezwanie Pawła Kukiza. Muzyk stwierdził, że po tym, jak poseł opuścił klub Kukiz'15, powinien zrezygnować też z zasiadania sejmowych ławach. Jakubiak wykluczył to rozwiązanie.

W rozmowie z PAP Marek Jakubiak dał do zrozumienia, że liczy na to, że klub nie cofnie mu rekomendacji do zasiadania w komisji śledczej ds. VAT. - Niech Sejm podejmuje decyzję - powiedział. Podkreślił też, że komisję VAT-owską wymyślił "osobiście". - Pierwszy projekt uchwały, dotyczący utworzenia takiej komisji, złożyłem w ubiegłym roku - przypomniał.