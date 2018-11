Kukiz chce postawić Tuska przed Trybunałem Stanu. "Jeżeli ostrzegł syna, a nie ostrzegł obywateli"

Lider Kukiz'15 odniósł się do odejścia z jego formacji Marka Jakubiaka. Skomentował również swoje ostatnie wpisy na Twitterze. - Straciłem kontrolę nad emocjami. Nad formą ich wyrażania - powiedział.

Paweł Kukiz podsumował sytuację w swojej formacji po odejściu Marka Jakubiaka. - Wszystko jest w porządku. Idziemy do przodu. Zostają ludzie ideowi a koniunkturaliści odchodzą. Wyborcy zostali zdradzeni, oszukani. Ja również. Takie osoby powinny złożyć mandat. Jeżeli chce zakładać swoją partię to jest rok czasu, można przygotować ofertę - powiedział na antenie RMF FM.

Lider Kukiz'15 odniósł się też do przesłuchania Donalda Tuska. - Jeżeli zostanie mu udowodnione, że posiadał wiedzę o przestępstwach dokonywanych przez Amber Gold, jeżeli ostrzegł swojego syna, a nie ostrzegł obywateli, to Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Jeżeli Tusk będzie w stanie udowodnić, że dostał instrukcję z ABW by nie ostrzegać obywateli, ponieważ prowadzone jest dochodzenie i śledztwo można to uznać za okolicznością łagodzącą - tłumaczył.