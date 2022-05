Maraton pomagania. Jak rozłożyć siły, by ustrzec się kryzysu i dotrzeć do mety?

Kryzys dobra

Do Ukrainy, w tym do tak zniszczonych miast jak Kijów czy Charków, wróciło już ponad 1,5 mln Ukraińców. W Polsce w tej chwili pozostają więc ok. 2 mln uchodźców, głównie kobiet i dzieci. A my, Polacy stajemy przed wyzwaniem, jak mądrze pomagać, jak wspierać tych, którzy tego potrzebują i jak – w obecnych warunkach – robić to skutecznie?