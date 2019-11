Mafia paliwowa rozbita. Wielka akcja policji w całej Polsce

Policjanci z CBŚ i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, kradnącą paliwa w Polsce i innych krajach Europy. Mafia paliwowa okradła skarb państwa na dziesiątki milionów złotych.

Akcja przeciw mafii paliwowej. Prawie 250 policjantów w akcji

Przestępcy sprzedawali w Polsce nielegalne paliwo pochodzące z Niemiec. Miało być ono transportowane przez terytorium Polski do krajów nadbałtyckich. W rzeczywistości mafiosi przerabiali olej smarowy i opałowy na olej napędowy , nie płacąc podatków. W przeciwieństwie do olejów, które posłużyły jako "surowiec", olej napędowy jest objęty akcyzą. – Członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych – informuje szef KAS, nadinspektor Piotr Walczak.

Mafia paliwowa rozbita. Kradli paliwa, wyłudzali VAT

Mafia paliwowa wyłudzała też podatek VAT. Przestępcy naliczali podatek podczas sprzedaży kradzionych paliw do ostatecznych odbiorców, ale fałszowali faktury i nigdy nie odprowadzali do kasy państwa należnego podatku. Wyłudzenia VAT mogły wynieść nawet 126 milionów złotych.

Grupa mafijna nie ograniczała się do terenu Polski. Prowadziła nielegalną działalność także w Niemczech, na Węgrzech czy na Słowacji. Dwaj gangsterzy wpadli już na początku listopada, gdy w miejscowości Boczów w Lubuskiem zostali ujęci podczas przelewania blisko 28 tysięcy litrów oleju smarowego do cysterny służącej do przewozu oleju napędowego. – Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności – podaje prokurator Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej.