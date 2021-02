Luzowanie obostrzeń. Rząd ograniczają progi zakażeń

-_ Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to wkrótce z rozwagą, krok po kroku, będziemy odmrażać kolejne branże. Nie wolno nam ani przez chwilę zapomnieć, że od roku wspólnie walczymy o to, co najważniejsze. O zdrowie i życie naszych bliskich _-powiedział w piątek wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.