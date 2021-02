Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkół? Czarnek wyjaśnił, co dalej

Na konferencji prasowej poinformowano, że wykonano 1,8 mln szczepień przeciw COVID-19. - Szczepienia realizujemy zgodnie z programem pomimo różnych problemów wynikających ze zmniejszonymi dostawami - oświadczył minister Dworczyk. Dodał, że do końca lutego uda się zaszczepić ponad 2 mln osób, a do końca marca - 3 mln.

- Apelujemy do nauczycieli, by skorzystali z następnej rejestracji na szczepienia, by poddali się szczepieniu. Tu chodzi o zabezpieczenie ich życia - podkreślił Czarnek. - Tak, owszem pojawiały się głosy zniechęcające np. Sławomira Broniarza. Słowa nieodpowiedzialne - dodał minister, odnosząc się do wypowiedzi szefa ZNP, który wyraził obawy, że nauczyciele mogą być szczepieni preparatem koncernu Astra Zeneca.