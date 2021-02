Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkoły? Nieoficjalne informacje

Wszystko wskazuje na to, że do końca lutego nie wrócą do nauki stacjonarnej pozostali uczniowie z klas 4-8. Ma to nie być brane pod uwagę przez rząd. Onet podaje, że "swój stanowczy sprzeciw w tej kwestii wyraziła Rada Medyczna, działająca przy premierze".

Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkoły? Wszystko zależy od szczepień i testów

Głos na temat ewentualnego powrotu do szkół zabrał niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski. Według niego dojdzie do tego nie wcześniej niż w marcu. - Może tydzień wcześniej - mówił Niedzielski w rozmowie z RMF FM.

Według danych MEN do środy zarejestrowało się na szczepienia 265 tys. nauczycieli z 440 tys. objętych rządowym programem szczepień. Mają one ruszyć w najbliższy piątek. Resort podaje, że liczba nauczycieli, u których wynik okazał się pozytywny podczas badań przesiewowych to ok. 2 proc. Zdalne nauczanie trwa od października. Uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół na początku 2021 roku.