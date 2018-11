Lubelskie wspiera przedsiębiorców. Specjalne dotacje na rozwój produktów i usług

Dobra wiadomość dla lubelskich firm. Można dostać nawet 3 mln zł unijnej pożyczki na inwestycje i zakupy. Na projekty Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości czeka do 10 stycznia.



Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, także ci, którzy dopiero chcą rozpocząć działalność, mogą się starać o unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Władze regionu liczą na to, że pomoc pozwoli zwiększyć konkurencyjność firm, ich produktywność, wydajność oraz skalę prowadzonych biznesów.

Dofinansowania Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości udziela w formie pomocy zwrotnej, czyli pożyczek i poręczeń na kredyty obrotowe i inwestycyjne. To duże ułatwienie szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają działalność i mają problem z uzyskaniem kredytu z banku. Po ich wykorzystaniu pieniądze trzeba zwrócić, dzięki czemu trafią one do kolejnych podmiotów.