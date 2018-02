List do KPRM. Apel ws. konfliktu z Izraelem. Będzie spotkanie z premierem

Kryzys między Polską a Izraelem nie cichnie. Teraz do kancelarii premiera Morawieckiego wpłynął list Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Podpisało się pod nim 50 osób.

W liście Sprawiedliwi apelują do parlamentów i rządów Polski oraz Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. "Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków" - napisano w liście.

Tutaj można przeczytać treść listu do premiera Morawieckiego.

Jednak jakieś postępy w dialogu są. Do Jerozolimy bowiem ma wyruszyć polski zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem . Minister Zbigniew Ziobro zapewnił, że "świadkowie historii" nie będą karani za negatywne słowa o Polakach. Takich słów ze strony przedstawiciela rządu oczekiwała strona izraelska - wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski.

Burza wokół ustawy

Nowelizacja wprowadza do ustawy o IPN kary za zakłamywanie historii przez przypisywanie Polsce i Polakom współudziału w Holokauście. "Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości" - brzmi zapis ustawy. Kolejny punkt łagodzi karę w przypadku działania nieumyślnego (grzywna lub ograniczenie wolności.