Jest szansa na zakończenie sporu z Izraelem? Może dojść do przełomowego spotkania

Minister Zbigniew Ziobro zapewnił, że "świadkowie historii" nie będą karani za negatywne słowa o Polakach. Takich słów ze strony przedstawiciela rządu oczekiwała strona izraelska - wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski.

W piątek do kryzysu w relacjach polsko-izraelskich na tle nowelizacji ustawy o IPN odniósł się Donald Tusk. - Trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać falę złych opinii o Polsce, która przypomina tsunami, i drugą falę, niemądrych, nieprzyzwoitych ekscesów i antysemickich wypowiedzi w kraju - powiedział były premier. I zaznaczył, że rząd ma "narzędzia", by to zrobić.