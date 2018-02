Donald Tusk zabrał głos ws. kryzysu z Izraelem. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk skomentował kryzys w relacjach polsko-izraelskich. - Trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać falę złych opinii o Polsce - powiedział. Były premier poruszył wcześniej ten temat w rozmowie z Mateuszem Morawieckim.

- Wszyscy w Polsce ciężko pracowaliśmy przez 30 lat nad dobrymi relacjami z Izraelem i nie możemy pozwolić, by ktoś w kilku tygodni zrujnował tę robotę - stwierdził Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej uznał, że "sytuacja jest bardzo poważna" i dotyczy m.in. reputacji oraz interesów Polski na świecie.

- Trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać falę złych opinii o Polsce, która przypomina tsunami, i drugą falę, niemądrych, nieprzyzwoitych ekscesów i antysemickich wypowiedzi w kraju - dodał Tusk. Były premier zaznaczył, że rząd ma "narzędzia", by to zrobić.