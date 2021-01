Leszek Miller o powrocie Donalda Tuska do poslkiej polityki: Byłby dobrym mediatorem

Od kilku dni w polskiej przestrzeni publicznej ponownie zagościł temat powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. Zdaniem gościa programu Newsroom WP Leszka Millera, Tusk bardzo dobrze sprawdziłby się w roli mediatora w procesie jednoczenia się opozycji i dopiero po zakończeniu tego procesu mógłby pokusić się o większą rolę w polskiej polityce. Europoseł stwierdził również, że powrót byłego szefa PO do Polski byłby mile widziany przez cześć członków tej partii. Miller ocenił również, że PiS i Jarosław Kaczyński boją się powrotu byłego szefa Rady Europejskiej , dlatego na każde jego wystąpienie reagują histerycznie. Polityk odniósł się również do reakcji mediów publicznych na przemówienie Donalda Tuska w języku niemieckim. Miller nazwał ją prymitywną i prostacką.

