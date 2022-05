"Leczenie bez dyskryminacji". Porady dla osób LGBT na rządowym portalu

Czytamy tam m.in., że każdy pacjent ma również prawo to tajemnicy informacji, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, obecności osoby bliskiej i dokumentacji medycznej. "Jeśli np. powiesz, że chciałabyś, by dostęp do Twoich dokumentów medycznych miała Twoja dziewczyna, to nikt nie ma prawa tego podważyć" - podaje rządowy serwis.