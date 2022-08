Kulisy wojny w Ukrainie. Amerykański wywiad o pierwszych tajnych planach Putina

Czy zbagatelizowano realne zagrożenie?

Według "Washington Post" informacje wywiadowcze były również przekazywane kierownictwu sił zbrojnych Ukrainy. Kijów jednak nie do końca wierzył w wielki konflikt, tłumacząc to tym, że potrzeba zdecydowanie więcej szczegółów, których na tamten moment brakowało. Gazeta wskazuje też, że zarówno UE i NATO nie do końca wierzyły w militarną inwazję na pełną skalę.