Kto wygrałby wybory parlamentarne? Warszawiacy stawiają na partię Kaczyńskiego

Polską powinno rządzić Prawo i Sprawiedliwość, ale Warszawą polityk Platformy Obywatelskiej. To wynika z sondaży se.pl i Wirtualnej Polski.

Rządy w Warszawie to już co innego

Jaki w nowym programie WP "Tłit" przyznał, że jego kandydatura na prezydenta Warszawy nie jest jeszcze przesądzona. Jak zaznaczył, nie od niego zależy ta decyzja. Co, jeśli to nie jego wybierze PiS? - Jak nie wystartuję, to też się nic nie stanie. (...) Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to ją zrozumiem. To jest polityka - stwierdził.