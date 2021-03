Księżna Diana byłaby wściekła. Meghan Markle i książę Harry wypowiedzieli wojnę

Meghan Markle i książę Harry udzielili wywiadu telewizji CBS. Dr Wioletta Wilk-Reguła ma wrażenie, że stoi za tym księżna. - To w stylu amerykańskim, że siada się przed kamerą i opowiada się o różnych osobistych sprawach - mówi ekspertka ds. monarchii brytyjskiej. Tłumaczy, że Markle w rozmowie z Oprah Winfrey występuje jako celebrytka, którą wcześniej była. - Harry dał się wciągnąć w pewną narrację i sposób postępowania, którego na pewno nie pochwaliłaby jego matka - komentuje dr Wilk-Reguła. Dodaje, że księżna Diana prawdopodobnie nie byłaby zadowolona z takiego zachowania swojej synowej. Według ekspertki Markle nie rozumie, "czym jest monarchia dla Wielkiej Brytanii, tradycja i wszystko to, co reprezentuje sobą korona".

