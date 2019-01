Książę Filip miał wypadek samochodowy. 97-letni książę osobiście prowadził auto

Książę Filip brał udział w wypadku samochodowym. Prowadzony przez niego Land Rover zderzył się z autem osobowym w pobliżu wjazdu na trasę szybkiego ruchu.

Książę Filip – wypadek 97-letniego monarchy

Książę Filip z wypadku wyszedł bez szwanku

Pałac Buckingham przekazał informację, zgodnie z którą książę Filip nie ucierpiał podczas wypadku . Świadkowie zdarzenie przyznali jednak, że tuż po tym jak doszło do zderzenia, 97-letni książę Filip był wstrząśnięty i zszokowany.

Niegroźne obrażenia odniosły dwie osoby znajdujące się w aucie, z którym zderzył się książę Filip. Trafiły one na badania do szpitala, jednak ich stan był na tyle dobry, że jeszcze tego samego dnia zostały wypisane do domu.