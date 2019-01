Ksiądz zapowiedział, że nie będzie modlił się za Adamowicza. Diecezja reaguje

Ks. Jacek Dunin-Borkowski zapowiedział, że nie będzie modlił się za tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza. Jego słowa stanowczo potępiła diecezja warszawsko-praska.

Duchowny tłumaczył w poniedziałek, że nie ma obowiązku, by modlić się za prezydenta Adamowicza. - Zaprotestowałem przeciwko terrorowi miłosierdzia. Nikt nie ma obowiązku modlić się za ludzi, którzy nie są mu bliscy. Jeśli się modli, to ładne, ale nie musi. Nie napisałem niczego złego, ale powinienem liczyć się z emocjonalną głupotą odbiorców, którzy nie potrafią oddzielić tekstu od kontekstu. Przepraszam wszystkich których uraziłem, nie za to co napisałem, ale za nieliczenie się z okolicznościami. Chrześcijaństwo jest dla ludzi, nie dla aniołów. Mamy prawo kogoś lubić lub nie - podkreślał w rozmowie z Wirtualną Polską.