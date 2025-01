Ksiądz podjudzał agresję w Nawrockim. Mamy głos z kurii

- Radzę, żeby mu pan prawy prosty, albo lewy wymierzył, jak pan go spotka - zwrócił się do Karola Nawrockiego podczas wtorkowego wiecu w Ciechanowie ks. Jan Jóźwiak. - Szczęść Boże! - dodał na koniec.

Szokująca rada, jaką duchowny udzielił Nawrockiemu, wywołała powszechne oburzenie. W sieci zawrzało . Proboszczowi lokalnej parafii zarzucono podżeganie do przemocy, co w myśl kodeksu karnego jest przestępstwem.

Diecezja płocka, do której należy parafia w Ciechanowie, w żaden sposób nie odniosła się do sprawy, która zbulwersowała opinię publiczną. Rzeczniczka kurii Ilona Krawczyk-Krajczyńska odsyła do oświadczenia, które wydał "sam zainteresowany". Duchowny pisze w nim, że miał "na myśli przenośnię, ponieważ pan Karol Nawrocki był bokserem". "Chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty Panu Profesorowi Antoniemu Dudkowi, który nadmiernie krytykuje Pana Karola" - napisał.