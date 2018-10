Krystyna Pawłowicz krytykuje Jarosława Gowina. "Powinien się wstydzić!"

Posłanka PiS nawiązała do wypowiedzi Jarosława Gowina, który stwierdził, że "wstydzi się" za spot PiS, w którym partia zapowiadała, że dalsze rządy PO spowodują napływ imigrantów do Polski. Zdaniem Pawłowicz, minister nauki i szkolnictwa wyższego powinien odczuwać wstyd w związku z czymś innym.

Gowin uznał spot o uchodźcach za "jedną z przyczyn spadku poparcia" dla Zjednoczonej Prawicy i przyznał, że czuł wstyd, gdy go oglądał.

"Jarosław Gowin niech się wstydzi za swoją ustawę o szkolnictwie wyższym. Ten spot powinien być CIĄGLE przypomniany aż do wyborów do PE i potem do Sejmu, bo Polacy mają krótką pamięć" - czytamy na Twitterze posłanki.