Potrącił dziecko i uciekł. Policja szuka kierowcy

Krok od tragedii. Ojciec i policja szukają sprawcy

Z relacji ojca trzynastolatka wynika, że jego syn trafił do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili, że doszło do wstrząśnienia mózgu. Chłopiec jest poobijany, boli go głowa i ma problemy z pamięcią. Mężczyzna zaapelował do mieszkańców Starego Bystrego, którzy mogli być świadkami zdarzenia, by zgłaszali się na policję ze wszelkimi informacjami, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.