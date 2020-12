Jelenia Góra. Zleciła kremację, dzień wcześniej okazało się, że brat żyje

Oficjalnie Pan Zbigniew Alencynowicz uznany jest za osobę zmarłą. W związku z tym teraz mierzy się z wieloma problemami, np. nie może zostać przyjęty do placówki medycznej. "Oficjalny powrót do życia" zajmie mu teraz kilka miesięcy - unieważnić akt zgonu może tylko sąd. Ta nieprawdopodobna historia została przedstawiona w programie "Interwencja" Polsatu.

Pan Zbigniew miał umrzeć w V Szpitalu Wojskowym w Krakowie, gdzie podjęto reanimację, ale bezskutecznie. Dorota Mulawka nie została poproszona o identyfikację zwłok, gdyż pacjent przebywający w placówce miał być zarażony koronawirusem . Wtedy rodzina pana Zbigniewa podjęła decyzję o ściągnięciu jego zwłok do Jeleniej Góry. Zlecono także kremację.

Dorota Mulawka prawdę poznała po kilku dniach

Informacja o śmierci Zbigniewa dotarła do rodziny we wtorek. Kilka dni później, w sobotę miało dojść do skremowania zwłok. W piątek siostra "zmarłego" skontaktowała się z córką przyjaciela swojego brata.