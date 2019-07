Kraków. Zaginął 25-letni Dawid Wołos

Od tygodnia nie ma z nim kontaktu. Dawid Wołos miał udać się na Dworzec Główny w Krakowie, a stamtąd jechać pociągiem do Poznania. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu 25-latka.



W Krakowie zaginął 25-letni Dawid Wołos. 24 czerwca 2019 r. miał udać się na Dworzec Główny w Krakowie. Stamtąd zamierzał jechać pociągiem do Poznania. Do tej pory nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.