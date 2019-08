Kraków — pogoda na dziś. Zobacz, jaka prognoza jest przewidziana na 25 sierpnia. Mieszkańców Krakowa czeka słoneczna niedziela?

Kraków — pogoda na dziś. Niedziela 25 sierpnia będzie kolejnym ciepłym dniem. Sprawdź, jaką prognozę przewidują synoptycy na najbliższy tydzień.

Jaka będzie dziś pogoda w Krakowie?

W Krakowie poranek będzie pochmurny. O godzinie 6:00 rano temperatura wyniesie 16 st. C. W ciągu dnia pogoda ulegnie poprawie i już o godzinie 10:00 słońce wychyli się zza chmur. Najcieplej w niedzielę będzie koło godziny 17:00, kiedy słupek rtęci wzrośnie do 27 st. C. Wiatr będzie wiał z maksymalną prędkością 18 km/h. Słoneczna pogoda utrzyma się aż do nocy, a wieczorem, koło godziny 22:00 termometry pokażą 21 st. C.