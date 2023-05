Koszmarny koniec zabawy. Trzylatek utopił się w wiaderku

Utonął w wiaderku. Dramat w Wietnamie

Gdy rodzina znalazła malca, na ratunek było za późno. Chłopiec nie dawał oznak życia. Bliscy zdradzili później, że trzylatek dostał w prezencie pistolet na wodę. Do wiadra o wysokości ok. 50 centymetrów wlano wodę, by chłopczyk mógł samodzielnie napełnić zabawkę.