Koronawirus w Polsce. Wybory Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego odroczone

Koronawirus w Polsce - to z jego powodu do końca marca nie będą odbywały się rozprawy i inne jawne posiedzenia w Sądzie Najwyższym. Co więcej, w terminie nie odbędą się też wybory nowego prezesa SN.

Koronawirus w Polsce. I prezes SN wydała rozporządzenie (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

"Zarządzam przesunięcie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14.00" - tak zdecydowała I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Wydała w tej sprawie rozporządzenie.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego podjęte zostały też inne decyzje. "Kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, w okresie od 16 do 31 marca 2020 r. odwołane zostają rozprawy i inne posiedzenia jawne" - czytamy w komunikacie SN. Ponadto postanowiono, że budynek przy ul. Krasińskich w Warszawie, który jest siedzibą SN, nie będzie dostępny tak jak dotychczas.

"Ograniczony został wstęp do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości dla osób postronnych, ograniczono funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej oraz ograniczono obsady w sekretariatach i biurach do niezbędnego minimum" - brzmi fragment rozporządzenia.

Koronawirus w Polsce. Jest ofiara śmiertelna

W Polsce jest już 51 przypadków zarażenia koronawirusem, w tym jedna ofiara śmiertelna. - Mamy dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z woj. wielkopolskiego (Poznań) - przekazało Ministerstwo Zdrowia po godz. 16. Osoba, która zmarła to 57-letnia kobieta, która była hospitalizowana w Poznaniu.

Ukraina zamknęła granice, a Czechy ogłosiły stan wyjątkowy. Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju. Oznacza to wdrożenie czasowych (restrykcyjnych) obostrzeń m.in. w kwestii podróżowania i handlu.

