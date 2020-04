Koronawirus w Polsce. Udawał kobietę podczas kwarantanny

Koronawirus w Polsce. W gminie Krzeszowice podczas kontroli osób poddanych kwarantannie mężczyzna, chcąc przechytrzyć mundurowych, podał się za swoją partnerkę. Kobiecie grozi kara do 30 tysięcy złotych.

Z powodu epidemii rząd wprowadził restrykcyjne przepisy. Mimo zagrożenia nie wszyscy się do nich stosują.

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach w województwie małopolskim kontrolowali osoby objęte kwarantanną. Pod jednym z adresów miała przebywać wspólnie mieszkająca para. Stojąc już przed budynkiem, zadzwonili na numer telefonu kobiety. Odebrał jej partner, który po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy z policjantami pokazał się w oknie, potwierdzając swoją obecność.

Koronawirus w Polsce. Złamanie kwarantanny

Kiedy jednak poproszono o przekazanie telefonu współlokatorce, to już nie było takie proste - czytamy na stronie policji. Najpierw mężczyzna oświadczył, że kobieta śpi i nie chce jej budzić, później, że jest pod prysznicem i nie może podejść. Gdy jednak policjanci nalegali i ponownie zażądali, aby kobieta podeszła do okna to ujrzeli wystający czubek głowy w kapeluszu uniemożliwiającym rozpoznanie osoby.

Nabierając coraz to więcej podejrzeń co do prawdomówności domownika, poprosili go, aby przekazał telefon stojącej przy oknie partnerce i wówczas odezwał się męski głos usiłujący przybrać kobiece brzmienie.

To nie wszystko, bo po tej komicznej rozmowie policjanci zażądali, aby oboje pokazali się w tym samym czasie. Wtedy mężczyznę poniosła jeszcze większa fantazja. Policjanci bowiem ujrzeli w oknie swojego rozmówcę i obok podtrzymywany przez niego kapelusz.

Okazało się, że kobieta poszła do drugiego domu, żeby wyprowadzić psa. Namierzona przez policjantów, wróciła pod wskazany adres.

Wobec kobiety skierowano wniosek do sądu o ukaranie za niestosowanie się do kwarantanny.

Policja przypomina, że kwarantanna oznacza m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym się ją odbywa. Za nieprzestrzeganie kwarantanny może skierować wniosek o ukaranie do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. Zgodnie z nowelizacją przepisów policja alternatywnie może także powiadomić sanepid, który może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5000 do 30 000 złotych.

Koronawirus na świecie. Mapa zagrożenia

W internecie dostępna jest mapa, która pokazuje, jaka jest skala problemu i dokąd już dotarł wirus. Interaktywna mapa dostępna jest TUTAJ.

