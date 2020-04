Koronawirus w Polsce. Ofiar jest więcej, ale nie ma ich w statystykach

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia podaje cały czas informacje o nowych przypadkach zakażeń . Coraz więcej osób umiera z powodu koronawirusa. "Wiemy jednak o zgonach co najmniej czterech pacjentów zakażonych koronawirusem, których nie ma w rządowej statystyce ofiar epidemii" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Innym przykładem jest zakażony koronawirusem 79-latek. Umarł 24 marca w szpitalu w Radomiu. Jako przyczynę śmierci podano choroby współistniejące. Z kolei 26 marca w szpitalu w Kaliszu umarł 85-latek. Powód? Niewydolność serca, choć miał objawy COVID-19. 27 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 66-letni mężczyzna. Miał koronawirusa, ale jako przyczynę śmierci podano nowotwór płuc.

Informacje o przyczynie zgonu pochodzą od lekarzy. Są wpisywane do karty zgonu i trafiają do sanepidu. Trzeba jednak podać trzy przyczyny zgonu: bezpośrednią, wtórną i wyjściową (pierwotną). Bezpośrednią przyczyną zatem może być niewydolność oddechowa, wtórną zapalenie płuc, a wyjściową dopiero COVID-19.

Jak czytamy w "GW", Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, powołując się na WHO, wydał niedawno wytyczne, by "choroby zakaźne jako przyczyny wyjściowe zgonów były traktowane nadrzędnie w stosunku do chorób niezakaźnych”. Lekarze mają te zalecenia traktować wybiórczo i błędnie wypisywać karty zgonu.