Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o nowych przypadkach. Jest kolejny raport

Liczba zakażonych w Polsce wynosi obecnie 54 487. Do tej pory zmarło z powodu koronawirusa 1 844 osób.

Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w niektórych miejscach w kraju strefy czerwone i żółte, w których obowiązują dodatkowe rygory sanitarne. - Nie widzimy, by to się rozlewało szeroko na Polskę (...). Liczba tych powiatów będzie podobna - oświadczył Łukasz Szumowski w czwartek rano. - Jedyny moment, gdy cała Polska zostałaby czerwoną strefą, to moment niewydolności służby zdrowia - dodał.