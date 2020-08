Koronawirus w Polsce. Będzie więcej stref czerwonych i żółtych? Łukasz Szumowski zabrał głos

Po tygodniu od wprowadzenia stref czerwonych i żółtych w Polsce Ministerstwo Zdrowia ma podać aktualizację listy powiatów. O to był pytany Łukasz Szumowski na antenie TVN24.

- Nie widzimy, by to się rozlewało szeroko na Polskę (...). Liczba tych powiatów będzie podobna - oświadczył szef resortu zdrowia. - Jedyny moment, gdy cała Polska zostałaby czerwoną strefą, to moment niewydolności służby zdrowia - dodał Szumowski.